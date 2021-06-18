ألمانيا تتعهد بتقديم ملايين الدولارات لإنتاج لقاحات كورونا في أفريقيا

تعهد وزير التنمية الألماني جيرد مولر بتقديم 20 مليون يورو لمعهد باستور في السنغال لإنتاج لقاحات ضد كوفيد-19 وذلك في ختام جولته إلى غرب أفريقيا يوم

الخميس.

وقال الوزير خلال زيارته لداكار يوم الخميس إن الأموال ستكون متوفرة بحلول أبريل 2022.

وتابع في بيان إن هذا المبلغ يعتبر "شرارة أولى" لإنتاج لقاح "لأفريقيا في أفريقيا".

وأضاف أنه يأمل أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو بلاده.

وتتوقع منظمة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي، المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن تنتج إفريقيا لقاحات بمفردها بحلول نهاية العام، مع كون معهد باستور أحد أهم المختبرات في القارة.

وتكافح أفريقيا حاليًا ضد موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 5.1 مليون حالة و 136 الف حالة وفاة بسبب الفيروس، وفقًا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه جرى حتى الأن تطعيم 1 % فقط من سكان أفريقيا البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وكانت السنغال المحطة الأخيرة في رحلة مولر التي استغرقت خمسة أيام، بعد اجتماعات ركزت على الوباء وآثاره في توجو وجامبيا وسيراليون.