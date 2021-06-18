الهند تسجل 62 ألفا و 480 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الهند اليوم الجمعة تسجيل 62 ألفا و 480 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1587 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "إنديان اكسبريس" أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 29 مليونا و 762 ألفا و 793 حالة إصابة كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 383

ألفا و 490 حالة منذ بداية تفشي الجائحة، وفقا لوزارة الصحة الاتحادية في الهند.

وتعافي من المرض ما يقرب من 89 ألف حالة خلال نفس الفترة ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليوناً و 580 ألفا و647 حالة.