السودان يشيد بدعم الأمم المتحدة للفترة الانتقالية

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان وجهودها للانتقال السياسي وتحقيق السلام الشامل والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، في الخرطوم فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتاميس»، حيث بحث معه عدداً من القضايا المطروحة، وتنسيق المواقف بين الحكومة الانتقالية والبعثة الأممية. من جانبه، أوضح رئيس البعثة الأممية أن اللقاء بحث جملة من القضايا التي تتطلب التعاون والتنسيق بين البعثة وحكومة الفترة الانتقالية، لاسيما عملية السلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ودور الأمم المتحدة في حشد المساندة الدولية للسودان لتحقيق السلام الشامل. وأضاف فولكر أن اللقاء استعرض بالتفصيل ملف الترتيبات الأمنية الخاص باتفاقية جوبا لسلام السودان، والدور الأممي لدعم آليات تنفيذ الاتفاقية، ووصف اللقاء بالودي، وأنه اتسم بالصراحة والوضوح. يأتي ذلك وسط أنباء عن ضغوط دولية وإقليمية على الحكومة السودانية وحركة الحلو لاستئناف المفاوضات التي أعلنت وساطة جنوب السودان تعليقها مؤخراً إلى أجل غير مسمى.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن الضغوط الدولية ستتواصل على الجانبين من أجل استئناف المفاوضات في القريب العاجل، وتحلي الطرفين بالإرادة والمرونة المطلوبتين لإنجاز اتفاق السلام المنشود. وأضافت المصادر أن نقاط الخلاف بين الجانبين ليست هينة، وأن التغلب على صعوبات التفاوض يحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي.