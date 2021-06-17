«تريندز» يستشرف في دراسة توقعات نتائج الانتخابات الإيرانية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، دراسة جديدة بعنوان: «الانتخابات الرئاسية الإيرانية من منظور استطلاعات الرأي العام». تُرجح الدراسة فوز رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، وذلك لتمتعه بتأييد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من بين المرشحين الآخرين.

وتستند الدراسة في توقعاتها إلى استطلاع رأي قام به «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع شركة استطلاع إيران «إيران بول»، حيث تؤكد أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية دخلت مرحلة حاسمة. وتوضح الدراسة العوامل الإضافية التي تعزز من فرص إبراهيم رئيسي للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، حيث يتمتع بتأييد واسع داخل التيار المحافظ، وذلك نتيجة المكانة التي بناها من خلال توليه مهام ومناصب استراتيجية في النظام السياسي الإيراني، حيث يرى 63.7 % من الإيرانيين المستطلعة آراؤهم، أن الرئيس القادم لإيران سيكون من التيار المحافظ، وتتوقع أن يكون إبراهيم رئيسي.

وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن نتائج الانتخابات شبه محسومة لصالح الاتجاه المحافظ وتُرجح بقوة فوز إبراهيم رئيسي بها، فإن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق تبقى محل جدل، حيث ذهب استطلاع رأي أجراه مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين، في الفترة ما بين 30 مايو الماضي والأول من يونيو الجاري، إلى أن 37.7 % سيشاركون في الانتخابات، وأزعج مؤشر المشاركة المحتملة المنخفضة الطبقة السياسية الحاكمة.

ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن 231 ناشطاً سياسياً ومدنياً ونقابياً، داخل إيران وخارجها، وجهوا رسالة إلى الشعب الإيراني دعوا فيها إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرين أنها مجرد استعراض زائف لا علاقة له بواقع الشعب وأهدافه ومعاناته وتطلعاته. وكشفت الدراسة عن أن 68 % من المشاركين في استطلاع للرأي العام، أجري في فبراير الماضي، يرون أن الوضع الاقتصادي في إيران سيزداد سوءاً، في حين يرى 2.2 % أنه سيبقى على حاله المتأزم، فيما يعتقد 25.8 % أنه سيتحسن.