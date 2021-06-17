سفراء أوروبيون يجددون دعم العراق في فرض سيادة القانون

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، على تهيئة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، في 10 أكتوبر القادم. وقال رئيس الوزراء، خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في العراق، إن «الحكومة تعمل على توفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائج الانتخابات المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي»، حسب بيان للحكومة العراقية. وجدد سفراء الاتحاد الأوربي دعم دول الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية إلى فرض سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل. كما عبّروا عن ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والإيفاء بمعايير حقوق الإنسان. وأكد السفراء استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية. وفي سياق آخر، ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، أن جهاز الاستخبارات تمكن من اعتقال ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء سامراء شمالي بغداد. وقالت خلية الإعلام، إن جهاز وكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم امرأة من المطلوبين للقضاء وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات «داعش».