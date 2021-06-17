إضراب شامل في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع

بيروت (وكالات)

عم الإضراب مختلف القطاعات الرسمية والخاصة بالمحافظات اللبنانية، بينما شهدت بيروت ومختلف المناطق الأخرى إغلاق جسور وقطع طرق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، أن الإضراب جاء تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بتأليف حكومة إنقاذ وطني.

ووفق الوكالة، سجلت بعض الخروق وخصوصاً في الدوائر الرسمية لإنجاز المعاملات الضرورية للمواطنين. وأشارت إلى أن الإضراب شمل إقفال المؤسسات المستقلة كالضمان الاجتماعي و«أوجيرو» و«ليبان بوست» ودائرة الميكانيك وعمال البلديات، حيث توقف العمل في كل المؤسسات، في حين حضر موظفو المؤسسات الرسمية والتزموا مكاتبهم من دون القيام بأي عمل. كما شاركت المصارف ومراكز الضمان في الإضراب، في حين حضر أساتذة المدارس الرسمية إلى مدارسهم في ظل غياب الطلاب، كما شمل إقفال عدد من المحال التجارية وبعض الصيدليات. وكانت العاصمة بيروت وبعض المدن شهدت صباح أمس، إغلاق جسور وقطع طرق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية. وأغلق محتجون لبنانيون جسر خلدة - طريق المطار بالاتجاهين جنوب العاصمة بيروت ما أدى إلى وقوع مشادات عديدة بين المتظاهرين والمواطنين بسبب منعهم من العبور. وقطع محتجون الطريق تحت جسر كولا، باتجاه كورنيش المزرعة بمستوعبات النفايات، حيث شهدت المنطقة ازدحاماً مرورياً كثيفاً.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن محتجين قطعوا السير عند تقاطع عزمي طرابلس، وتم تحويله إلى الطرق المجاورة، كاشفة عن قطع السير على طريق عام حلبا العبدة محلة الحصنية.

وفي السياق، أفاد تقرير لبناني أمس، بارتفاع أسعار المحروقات في كافة أنحاء البلاد.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة، و98 أوكتان 1800 ليرة، والمازوت 1700 ليرة، وقارورة الغاز 1400 ليرة.

وأشارت إلى أن سعر بنزين 95 أوكتان أصبح 43500 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 44800 ليرة، والمازوت 31700 ليرة، والغاز 26600 ليرة.