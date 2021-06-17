الكرملين يعلق على نتائج أول قمة بين بوتين وبايدن

علقت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، على نتائج أول قمة جمعت بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية.

وعبر الكرملين عن سعادته، ووصفها بالقمة الإيجابية بين الزعيمين. وأشار بشكل خاص إلى بيان مشترك كرر ضرورة تجنب نشوب حرب نووية ووصفه بأنه مهم.واتفق الزعيمان على بدء محادثات عن الحد من التسلح والأمن الإلكتروني، وذلك خلال قمة في جنيف أمس الأربعاء.

ووصف بايدن وبوتين الاجتماع بأنه عملي أكثر منه ودي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي حضر القمة، إنها سارت بشكل عام كما توقعت روسيا وإن الاجتماع سار بسلاسة من وجهة نظر الكرملين.

وأضاف «كان مثمرا حيث سنحت للزعيمين الفرصة لشرح مواقفهما بشكل مباشر وفهم المجالات التي يمكن فيها التعاون... والمجالات التي يتعذر التعاون فيها حاليا بسبب اختلافات جذرية في وجهات النظر».

وأشار بيسكوف إلى بيان مشترك أعاد التأكيد على قناعة البلدين بأن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا يجب أن تندلع أبدا.

وقال: «ربما كان بيانا مختصرا لكن... يعكس المسؤولية الاستثنائية الملقاة على عاتق بلدينا ليس فقط أمام شعبينا لكن... أمام العالم بأسره».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة منفصلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت اليوم الخميس: إن موسكو تتوقع أن تبدأ محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة، والتي تم الاتفاق عليها في قمة جنيف في غضون أسابيع.