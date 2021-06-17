«حزب الله» يعرقل الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان

دينا محمود (لندن)

مع دخول أزمة الفراغ الحكومي في لبنان شهرها الحادي عشر، يجمع المحللون الغربيون على أن الوضع الكارثي الذي يمر به هذا البلد حالياً بات غير قابل للاستمرار، في ظل ما يترتب على الشلل الحالي في مؤسسات الدولة من تبعات مُنذرة بالخطر، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

فلا تزال جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، تخلف تلك التي كان يرأسها حسان دياب، تراوح مكانها في ظل العقبات التي تضعها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وحلفاؤها منذ شهور، على طريق خروج التشكيلة الوزارية الجديدة إلى النور.

وأدت هذه العراقيل إلى أن يبقى لبنان بلا حكومة فاعلة منذ أن قدم دياب استقالة حكومته في العاشر من أغسطس الماضي، إثر الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، وذلك في واقعة يُشار بأصابع الاتهام فيها إلى «حزب الله».

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «مورنينج ستار» البريطانية، أكد المحللون أن لبنان سيواجه عواقب وخيمة بفعل استمرار مأزقه السياسي، مُحذرين من فشل المحاولات التي تُبذل حالياً، لإيجاد حل وسط يكفل تحقيق انفراجة في الأزمة، التي فاقمت حالة الانهيار الاقتصادي الراهن.

فمن شأن غياب حكومة فاعلة في بيروت، استمرار عرقلة توصل السلطات اللبنانية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن بلورة خطة إنقاذ اقتصادية، ما يعني تواصل حرمان الأسر الفقيرة والضعيفة، من الدعم المالي الذي تمس حاجتها إليه في الوقت الحاضر، بعدما فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها، وتخلّفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية العام الماضي، وسقط قرابة نصف اللبنانيين تحت خط الفقر.

وأبرز المحللون المحاولة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لتأمين تشكيل حكومة جديدة برئاسة الحريري، عبر تقديمه اقتراحاً بأن تُشكَّل «حكومة كفاءات أو تكنوقراط» تضم 24 وزيراً من غير ذوي الانتماءات الحزبية.

وفي وقت حظي فيه الاقتراح بموافقة الغالبية الساحقة من القوى اللبنانية، أعلن الرئيس ميشال عون، الحليف البارز لـ«حزب الله» عبر بيان رئاسي، رفضه له بدعوى أن تشكيل الحكومة أمر يتعلق حصراً برئيس الجمهورية ورئيس وزرائه المكلف، وهو ما رد عليه بري ببيان حاد اللهجة، تضمن انتقادات ضمنية لعون واتهامات مبطنة له بعرقلة المبادرة، التي تبدو في نظر مراقبين، «الفرصة الأخيرة» للحيلولة من دون انزلاق لبنان إلى هاوية قد تكون غير مسبوقة، منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في أراضيه بين عاميْ 1975 و1990.

وأبرزت «مورنينج بوست» ما أكدته مصادر لبنانية، من أن فشل مبادرة رئيس مجلس النواب، سيقود إلى تبعات كارثية، لا سيما بعد أن كان الحريري قد أرجأ إعلان تخليه عن جهود تشكيل الحكومة، للحيلولة من دون تعكير الأجواء، وأملاً في أن يُكلل اقتراح بري بالنجاح.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن سكان في العاصمة اللبنانية بيروت قولهم، إن أوضاعهم المعيشية بلغت مرحلة شديدة التردي، لم يكونوا يتصورون أنهم سيصلون إليها.

وأشارت سيدة لبنانية تسكن في منطقة الحمرا، إلى أنها وأفراد أسرتها محرومون من التيار الكهربائي منذ عدة أيام، قائلة إنها لا تجد الأدوية اللازمة لوالدها المريض، ولا الحليب لأطفالها الصغار، وسط تواصل إغلاق المستشفيات لأبوابها، وفي ظل إشاعات بأن الخبز كذلك سينفد عما قريب.