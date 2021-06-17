وفاة أول رئيس لزامبيا بعد الاستقلال عن 97 عاما

توفي الرئيس المؤسس لزامبيا، كينيث كاوندا عن عمر ناهز السابعة والتسعين، متأثرا بإصابته بالالتهاب الرئوي، بحسب ما ذكره نجلاه، بانجي وكامباراجي كاوندا، اليوم الخميس.

ونقل كاوندا إلى مستشفى عسكري في العاصمة لوساكا قبل ثلاثة أيام، حيث لم يتم تحديد طبيعة مرضه آنذاك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه زامبيا ارتفاعا في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

كان كاوندا يعتبر آخر الباقين، من أبطال الاستقلال والتحرر في أفريقيا، على قيد الحياة.

تولى كينيث كاوندا حكم زامبيا منذ عام 1964 وحتى عام 1991. وتبنى أيديولوجية قومية اشتراكية.