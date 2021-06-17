تحذيرات من تسارع تفشي كورونا في إحدى أكبر عواصم أوروبا

رغم المؤشرات على تراجع فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول بسبب حملات التطعيم، بدأت بوادر موجةٍ جديدة تظهر في بعض البلدان الأوروبية خاصة.

في هذا السياق، حذر رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، من سرعة انتشار مرض كوفيد-19 وبشكل غير متوقع.

وقال سيرجي سوبيانين، في تصريحات نقلها التلفزيون، إن المدينة على الأرجح تواجه سلالات جديدة من الفيروس أسرع انتشاراً وأكثر شراسة.

وأوضح سوبيانين أن المسؤولين يزيدون باطراد أعداد الأسرة في مستشفيات موسكو لعلاج تدفق محتمل لمرضى كوفيد-19.

وأضاف إن عدد الأسرة كاف في الوقت الراهن.

كان رئيس بلدية العاصمة الروسية قد أعلن قبل أيام إجراءات وقيوداً جديدة للحد من تفشي الوباء منها منح أسبوع عطلة من أجل البقاء في المنازل وتحديد ساعات عمل المطاعم والمراكز التجارية.