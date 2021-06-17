التحالف: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن الدفاعات اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وشدد التحالف على «إحباط كافة محاولات الميليشيات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية.

كما أكد التحالف اتخاذه «الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».