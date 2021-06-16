غارات إسرائيلية على مواقع لـ«حماس» في غزة

رام الله، غزة (وكالات)

شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على موقع تدريبي تابع لحركة «حماس»، جنوب قطاع غزة، فجر أمس، وذلك رداً على إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه مزارع إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تغريدة: «أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس والتي استخدمت كمعسكرات ومواقع لالتقاء نشطاء في لواء خان يونس ولواء غزة». وأضاف «لقد جرت نشاطات داخل المجمعات، جاءت الغارات رداً على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية».

وقالت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر أمنية إن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مواقع عدة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الطائرات الحربية قصفت موقعين للتدريب تابعين لكتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أحدهما في مدينة خان يونس في جنوب القطاع، والآخر جنوب مدينة غزة، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتعد هذه أول مواجهة بين الطرفين منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالاً استمر 11 يوماً، الشهر الماضي.

إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بوقوع محاولة دهس وطعن من خلال عملية مزدوجة في الضفة الغربية، أمس، مؤكداً «تحييد» منفذة العملية.

وكتب أفيخاي أدرعي عبر حسابه في تويتر: «وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة بالقرب من قرية حزما قرب رام الله، تم تحييد منفذة الهجوم في المكان»، دون أن يضيف تفاصيل أخرى.

وبحسب مصادر محلية، فإن المرأة الفلسطينية التي نفذت العملية قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي.