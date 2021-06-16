العراق: إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، إسقاط طائرتين مسيّرتين في منطقتين مختلفتين في محيط العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» أن قيادة عمليات بغداد تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد ببغداد.

وأعلنت في تغريدة لاحقة إسقاط طائرة مسيّرة ثانية في منطقة «الكرطان» جنوبي بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، الجمعة الماضية، ضبط 4 منصات وصواريخ كاتيوشا كانت معدة لاستهداف قاعدة «بلد» الجوية التي تضم متعاقدين أميركيين، بعد أن كانت قد تعرضت لهجوم صاروخي.

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار مخلفات حربية في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: أن «مخلفات حربية انفجرت قرب معمل الإسمنت في الجهة الغربية لمحافظة كربلاء في الحدود الفاصلة بين الأنبار وكربلاء، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة بحثهما داخل مخلفات السكراب، دون علمهما بوجود مخلفات حربية». وأضافت: إن «مفارز مشتركة من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية الأخرى توجهت لمكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبعاد الخطر عن المدنيين وتحديد الجسم الغريب الذي أدى إلى الانفجار».

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، اعتقال 6 عناصر من «داعش» في محافظة كركوك. وأعلنت الخلية في بيان صحفي، القبض على 6 إرهابيبن بارزين مطلوبين للقضاء العراقي، وفقاً لقانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابية. وذكرت أن المعتقلين من الداعمين لـ«داعش» لوجستياً بالوقود والمواد الغذائية، وقاتل بعضهم في صفوف التنظيم الإرهابي.