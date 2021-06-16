«المركزي اللبناني» يدعو الحكومة إلى ترشيد الدعم

بيروت (وكالات)

دعا مصرف لبنان المركزي أمس، حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة ترشيد الدعم حتى تتسنى مساعدة الأشخاص الأشد احتياجاً، وقال إنه لن يستخدم الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الدعم.

وأكد البنك مجدداً أنه لن يستخدم الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الدعم الذي يكلف حالياً حوالي 6 مليارات دولار كل عام.

وتراجعت احتياطيات لبنان من العملة الصعبة من أكثر من 30 مليار دولار في أواخر 2019 إلى ما يزيد قليلاً عن 15 مليار دولار في مارس.

كما قال البنك في بيان إنه «تمّ دفع ما يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات الخاصة باستيراد الوقود»، بعد نقص تسبب في اصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود في أنحاء لبنان.

وقال إن البنك سدد أيضاً مدفوعات لضمان استمرار المستلزمات الطبية الأكثر أولوية، وينتظر من وزارة الصحة تحديد الأدوية ذات الأولوية للاستيراد.