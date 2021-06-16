دبي عاصمة للإعلام العربي لدورة جديدة 2021

القاهرة (الاتحاد)

وافق مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات الدورة العادية الـ 51 التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية في القاهرة، على طلب دولة الإمارات التمديد لدبي عاصمة للإعلام العربي لدورة جديدة لعام 2021.

وقال الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب الذي يترأس وفد الدولة في الاجتماعات: إن مجلس وزراء الإعلام العرب وافق على الطلب الذي تقدمت به الوزارة للتمديد لدبي «عاصمة الإعلام العربي 2020» إلى دورة جديدة لعام 2021.

وأضاف: إن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي تأكيدا لدور دولة الإمارات الرائد بوصفها حاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة التي تحظى بها إمارة دبي، والثقة بإمكانياتها التي رسختها على مدى عقود من الزمن لدى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لمجلس وزراء الإعلام العرب والوزراء للموافقة على طلب دولة الإمارات لتكون دبي عاصمة الإعلام العربي لعام 2021، وعبر عن تهانيه لقيادة دولة الإمارات وشعبها بهذا الاختيار الذي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو دبي 2020.

وناقشت الدورة الحادية والخمسون لمجلس وزراء الإعلام العرب عدداً من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها القضية الفلسطينية والاستراتيجية الإعلامية العربية، وخطط التحرك الإعلامي العربي في الخارج لتعزيز التوجهات الداعمة لهذه القضية.

كما بحثت الاجتماعات القضايا التي تهم مستقبل الإعلام العربي، ومنها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني إضافة إلى إدراج مادة الإعلام التربوي «التربية الإعلامية» في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي، إلى جانب تفعيل دور الإعلام الإلكتروني في التصدي لظاهرة الإرهاب وتحديد عاصمة الإعلام العربي للعام المقبل.

كما وافق المجلس على تمديد فترة العمل بالاستراتيجية الإعلامية العربية والتي تنتهي في عام 2021 لمدة 5 سنوات إضافية وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لها.

ودعا الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة مهام إعلامية إلى سرعة تنفيذ ما تبنته الاستراتيجية من برامج وأنشطة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية.

ووافق مجلس وزراء الإعلام العرب على عقد اجتماع للجنة المصغرة لوضع مشروع للإطار العام لعمل المرصد الإعلامي العربي والمنصة المدمجة في أجل أقصاه شهرين من تاريخه.

وأكد أهمية المشاركة في تنظيم المنتديات والملتقيات الإعلامية لتعزيز الصورة الإيجابية للعرب والمسلمين.

وطالب المجلس كافة وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة بدعم جهود الدول العربية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأكد أهمية محاربة التضليل والأخبار الزائفة، وإعلاء مبدأ حق الرأي العام في التماس المعلومات الصحيحة ودعم جهود السلطات الرسمية والإعلام وكافة المواطنين في هذا الإطار.

وبالنسبة للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب برنامج العمل لتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية.

كما اعتمد الدليل الاسترشادي الشامل للإعلاميين والباحثين في مجال التنمية المستدامة الذي أعدته كل من دولتي الكويت وفلسطين بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية. ورحب بمقترح إطلاق مبادرة «دور الإعلام العربي في مواجهة جائحة كورونا» والذي يتضمن تنظيم فعالية بمشاركة القطاعات المعنية بالتنسيق مع الوزارات

والجهات المعنية بما يسهم في تبادل الخبرات في التعامل مع الجائحة.