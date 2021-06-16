اليمن: مسار السلام يبدأ بوقف حقيقي لإطلاق النار

عدن (الاتحاد، وكالات)

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، أن مسار السلام يجب أن يبدأ بوقف حقيقي لإطلاق النار والتزام كامل بمقتضيات السلام وبإشراف ورعاية أممية ودولية حتى لا تتكرر التجارب السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن ذلك جاء لدى استقبال عبدالملك للمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج لبحث المستجدات على الساحة اليمنية والمقترحات الدولية والأممية المطروحة للسلام.

وقال عبدالملك إنه «من دون وجود إشراف ورعاية أممية ودولية فإن ميليشيات الحوثي ستستخدم هذا الأمر كما في التجارب السابقة لإعادة بناء قواتها وإشعال الحرب مجدداً».

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تضاعف تصعيدها واستهدافها للمدنيين مع كل تحركات دولية نحو السلام، لافتا إلى الجريمة الإرهابية الأخيرة التي ارتكبتها بحق المدنيين بمدينة مأرب بالتزامن مع زيارة وفد من سلطنة عمان إلى صنعاء للدفع بعملية السلام.

وأوضح أن تلك الهجمات تعتبر مؤشرات سلبية ورداً عملياً على كل الجهود الأممية والدولية نحو السلام.

ووصف العقوبات الأميركية المفروضة مؤخراً على كيانات مرتبطة بإيران وتساهم في تمويل ميليشيات الحوثي بأنها «تطور مهم»، معرباً عن تقدير اليمن للموقف الأميركي الواضح في تسمية الطرف المعرقل لمسار السلام وضرورة مضاعفة الضغوط على ميليشيات الحوثي وداعميها.

وأشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بالتعامل الإيجابي مع مسار السلام المستند على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، مؤكداً استعداد الحكومة تقديم كافة أوجه الدعم لكل الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن.

بدوره، ثمن المبعوث الأميركي تعاون الحكومة اليمنية وما تبديه من تعاط إيجابي مع مبادرات السلام مؤكداً أن الزخم الدولي جاد في استعادة المسار السياسي وأن العقوبات الأميركية الأخيرة تأتي في هذا السياق.

وأعرب عن صدمته للهجمات التي شنها الحوثيون على المدنيين في مأرب، خلال فترة تواجد الوفد العماني في صنعاء مجدداً إدانة بلاده الشديدة لها.

إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، أن جميع مبادرات السلام اصطدمت بتعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في «تويتر»: «نلفت إلى أن كل المبادرات اصطدمت بتعنت الميليشيات الإرهابية الحوثية واستمرار رفضها لكل جهود السلام وإصرارها على التصعيد العسكري في محافظة مأرب وقصفها للمدنيين والنازحين وأيضا استمرار استهداف الأعيان المدنية في السعودية». كما أكد أن «الحكومة تستمر في التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود التي يقدمها الأشقاء والأصدقاء لتحقيق السلام الشامل والعادل المبني على المرجعيات الثلاث، ونوهت بمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي حظيت بإجماع وتأييد عربي ودولي».

وشدد على حاجة اليمن إلى تضامن عربي كامل وشامل لوقف تدخلات إيران ومشروعها التدميري بالمنطقة، مضيفاً «عبرت عن الشكر والتقدير للدول الشقيقة التي وقفت معنا، مثمنا دور الأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الذين وقفوا إلى جانبنا في هذه المحنة ولا زالوا يبذلون جهودا لتحقيق السلام، ودعم اليمنيين في كافة المجالات». وتطرق الإرياني، في كلمته أمام مجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد أمس، إلى انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومصادرتها لحرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها، مؤكداً أن الميليشيات عملت على تجريف واحدة من أهم التجارب العربية في مجال حرية الرأي والتعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل خاص.

كما أشار إلى أن عددا من الصحافيين لا يزالون يقبعون في سجون الميليشيات الانقلابية ويواجهون أحكاماً بالإعدام في سابقة لم تحدث في أي مكان بالعالم، وطالب بضرورة الضغط على الميليشيات لوقف انتهاكاتها بحق الإعلاميين والناشطين المدنيين.

وتحدث أيضاً عن أهمية تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك في مواجهة الآلة الإعلامية لمشروع إيران التخريبي في المنطقة وأذرعها الميليشاوية، وضرورة نقل صورة واضحة عن حقيقة هذا المشروع ومخاطره على المنطقة والعالم أجمع.