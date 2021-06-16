حوثيون يعتدون على مسن منعهم من سرقة أرضه

صنعاء (وكالات)

اعتدى مسلحون من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على رجل مسن في العاصمة اليمنية صنعاء رفض الخروج من أرضه التي حاولوا أخذها منه بالقوة، فلم تشفع له سنوات عمره الطويلة ولا شيبته عندهم.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعناصر من ميليشيات الحوثي وهي تعتدي على رجل مسن في صنعاء، دخلوا في نزاع معه على قطعة أرض يسعى أحد قياديي الميليشيات للسيطرة عليها.

وأظهر التسجيل المصور مسلحي «الحوثي»، وهم يسحبون المواطن صالح علي الويس أمام أسرته، محاولين اقتياده إلى جهة مجهولة، فيما يسمع في الفيديو أصوات نساء يستغثن معترضات على ما يجري أمامهن.

الجدير ذكره أن هذه التصرفات أصبحت معروفة عن الحوثيين، وتندرج ضمن الانتهاكات اليومية التي تمارسها الميليشيات على المدنيين في مناطق سيطرتها.