لا مقشات في شوارع هذه المدينة العربية.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تستعد العاصمة المصرية القاهرة للتخلي لأول مرة عن استخدام المقشات العادية في تنظيف شوارعها، لتعمم تجربة جديدة باستخدام المكانس الكهربائية والتي تستخدمها لأول مرة لتوفير جهد عمال النظافة والاستفادة من المخلفات التي تقدر بملايين الأطنان يومياً لإعادة تدويرها. وقال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل العاصمة المصرية القاهرة إيهاب الشرشابي لـ«الاتحاد» إنه يوجد خطة كاملة لاستخدام المكنسة الكهربائية بديلاً للعادية في شوارع القاهرة للحفاظ على مظهرها الحضاري الأقدم في العالم، مشيراً إلى أن الجمع اليدوي سينتهي تماماً من شوارع القاهرة خلال الفترة المقبلة. وأضاف رئيس الهيئة أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح أمراً ضرورياً للاستفادة بالمشهد الحضاري الذي تتمتع به القاهرة، والتي تمتلك العديد من مظاهر الجمال إلا أن الجمع اليدوي قد يقلل من حجم الجهد المبذول، إلى جانب أن استخدام التكنولوجيا يقلل من حجم الجهد المبذول والوقت أيضًا.

