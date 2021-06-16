بوتين: الرئيس الجديد للولايات المتحدة "متوازن للغاية"

قارن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين الرئيس الأميركي جو بايدن وسلفه، دونالد ترامب، بعد قمته الأولى مع الرئيس الأميركي التي عقدها الرئيسان في مدينة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء.

وقال بوتين "إنه(بايدن) رجل متوازن ومحترف للغاية"، مشيدا بنظيره الأميركي. وقال بوتين: "من الواضح أنه يتمتع بخبرة كبيرة"، مشيدا بالقيم الأخلاقية لبايدن.

كما أشار بوتين إلى تغيير في النهج منذ نهاية ولاية دونالد ترامب، مشيرا إلى أن سلف بايدن كان "مختلف".

وذكر بوتين أن بايدن "لم يدعني إلى البيت الأبيض... لم يتم توجيه دعوة من هذا النوع"، مضيفا أنه يجب تلبية الشروط من أجل هذا النوع من الاجتماعات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محادثاته مع نظيره الأميركي جو بايدن "لم تكن عدائية" ، بل كانت "بناءة"، رغم المواقف العديدة المتباينة بينهما.

وقال بوتين إن بايدن "سياسي محنك". وأضاف الرئيس الروسي عقب قمته مع بايدن في جنيف إنهما اتفقا على الحاجة إلى إجراء مزيد من المفاوضات بشـأن الأمن الإلكتروني.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الاتفاق مع نظيره الأميركي جو بايدن على إعادة سفيري بلديهما إلى موسكو وواشنطن.

كما وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه تباحث ونظيره الأميركي جو بايدن حول احتمال تبادل سجناء، لافتاً إلى إمكانية التوصل إلى "تسويات".

وقال بوتين "أثار الرئيس بايدن هذا الموضوع (...) تباحثنا في الأمر، قد تكون هناك تسويات معينة".

وأضاف "ستعمل الخارجيتان الروسية والأميركية في هذا الاتجاه".

وجدد الرئيس الروسي قبيل القمة عرضه لتبادل مساجين بناء على "مسائل ذات طبيعة إنسانية" بعد أن أعلن بايدن أن ملف المواطنين الأميركيين المحتجزين في روسيا سيكون على جدول الأعمال.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الكرملين قوله عقب اختتام محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن في جنيف، إن الرئيسين اعتمدا إعلاناً مشتركاً بخصوص الاستقرار النووي الاستراتيجي، يهدف إلى منع نشوب حرب نووية.