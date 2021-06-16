بكين تستعد لإطلاق بعثة فضاء لإتمام بناء محطة الفضاء الصينية

أعلن «مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني» اليوم أن بكين ستطلق مركبة الفضاء شنتشو -12، وعلى متنها رواد الفضاء «ني هايشنغ» و«ليو بومينغ» و«تانغ هونغبو» في الساعة 9:22 من صباح غد الخميس.

وفي منصة الإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين تم تزويد صاروخ لونغ مارش -2 إف واي 12 الذي يحمل المركبة الفضائية شنتشو -12، بالوقود هذا الصباح.

وسيعمل «ني هايشنغ» قائدا لطاقم الرحلة، في حين سيكون ثلاثة رواد فضاء آخرين هم «تشاي تشيغانغ»، و«وانغ يابينغ»، و«يي قوانغ فو» في طاقم الاحتياط.

وتعد مهمة رحلة شنتشو -12 أول مهمة فضائية مأهولة تتم أثناء بناء محطة الفضاء الصينية.. ولديها مهام متعددة، بما في ذلك التحقق التكنولوجي في مجالات مثل بقاء رواد الفضاء على المدى الطويل في المدار، وتجديد إمدادات الفضاء، والأنشطة والعمليات خارج المركبة، والصيانة في المدار.

سيختبر أيضاً ولأول مرة البحث عن رواد الفضاء وإنقاذهم في موقع هبوط دونغفنغ، وتنفيذ تطبيقات وتجارب فضائية متعددة التخصصات، وتقييم وظائف وأداء كل نظام يؤدي المهمة بشكل شامل لمزيد من فحص التوافق والتنسيق.

وكما هو مقرر، ستقوم سفينة الفضاء شنتشو -12، بعد الحقن المداري، بالالتقاء والرسو في الوضع الآلي السريع في المنفذ الأمامي لوحدة «تيانخه» الأساسية لتشكيل مجمع مع الوحدة الأساسية وسفينة البضائع تيانتشو-2.. وسينتقل رواد الفضاء بعد ذلك إلى الوحدة الأساسية ويبدأون العمل والعيش، في ترتيب متزامن بين الفضاء والأرض.. وبعد البقاء لمدة ثلاثة أشهر في المدار، سيعودون إلى موقع هبوط «دونغ فونغ» على متن كبسولة العودة.

ويعمل مجمع الوحدة الأساسية «تيانخه» وسفينة البضائع «تيانتشو-2» في حالة مستقرة حيث تعمل جميع المعدات بشكل طبيعي وجاهزة للالتقاء ورسو رواد الفضاء والتحرك. وقال «جي تشي مينغ»، مساعد مدير مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني في لقاء مع وسائل الإعلام الصينية إنه تم الانتهاء بشكل أساسي من جميع الاستعدادات السابقة للانطلاق».

وخططت الصين لـ 11 مهمة لإكمال بناء محطتها الفضائية بحلول نهاية عام 2022، وهي ثلاث عمليات إطلاق لوحدات المحطة الفضائية، وأربع رحلات لسفن الشحن وأربع بعثات مأهولة.. وشكلت الوحدة الأساسية«تيانخه» التي تم إطلاقها مؤخراً ومركبة الشحن الفضائية«تيانتشو-2» بالفعل مجمعاً يعمل في المدار. وقال«جي» إن مهمة شنتشو -12 القادمة تضم أربع ميزات.. فمن شأنها أن تتحقق من وظائف وأداء نظام النقل المأهول من الفضاء إلى الأرض.

إذ تتمتع المركبة الفضائية المأهولة شنتشو -12 بقدرات جديدة، مثل الالتقاء والرسو الآليين السريع والالتقاء والرسو الشعاعي والرسو في المدار لمدة 180 يومًا.. وتم تحسين تقنية العودة بدقة أفضل لنقطة الهبوط، وسيتم تثبيت وضع الإنقاذ في حالات الطوارئ لأول مرة.

وخلال ثلاثة أشهر من بقاء أفراد الطاقم في المدار سيتم تقييم العديد من التقنيات الداعمة لرحلات الفضاء طويلة المدى، مثل التحكم في البيئة المتجددة ودعم الحياة، وإمدادات المحطة الفضائية، وإدارة صحة رواد الفضاء. كما سيتم تقييم قدرات رواد الفضاء على إتمام الأنشطة والعمليات خارج المركبة باستخدام أذرع آلية، حيث سيضطلعون لأول مرة بأنشطة طويلة الأمد خارج الوحدة لتركيب المعدات وإصلاحها وصيانتها.. كما أن موقع الهبوط، الذي تم تغييره من«سيزيوانغ» في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين إلى موقع هبوط دونغفنغ سينشط وضع البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ لأول مرة.