مصر.. قرارات وقائية جديدة لمنع دخول سلالة كورونا الجديدة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) أضافت مصر قرارت جديدة وقائية لمنع دخول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، حيث تقرر عدم الاعتداد بشهادات الـ PCR للقادمين إلى البلاد بدون QR Code والذي فرضته عدد من الدول لاكتشاف حالات تزوير لشهادات الـPCR الورقية.



وأعلنت الصحة المصرية بحسب مصادر لـ"الاتحاد" إضافة دولة فيتنام إلى نفس قائمة الإجراءات للقادمين من الهند وأميركا اللاتينية وفرض عمل تحليل ID NOW للقادمين منها خوفا من تسلل السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.



وتعمل الصحة المصرية في الفترة الحالية على تعميم استخدام الـ QR CODE على كافة المنشآت السياحية والمطاعم والسينمات والمولات للتأكد من تنفيذها الإجراءات الوقائية التي تمنع تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع مستوى الإصابات إلى ادنى مستوى له خلال الفترة الماضية.



وأعلنت الصحة المصرية عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 202650 حتى اليوم، حيث وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 274404 من ضمنهم 202650 حالة تم شفاؤها، و 15691 حالة وفاة.









