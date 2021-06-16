جرحى في هجوم بسيارة مفخخة بكولومبيا

أعلنت الحكومة الكولومبية إصابة 36 شخصاً بجروح في هجوم بسيارة مفخّخة استهدف الثلاثاء قاعدة عسكرية في مدينة كوكوتا في شمال شرق البلاد.

وقال وزير الدفاع دييغو مولانو إنّه يدين "هذا العمل الإرهابي (...) الذي استهدف جنوداً كولومبيين".

وأوضح أنّ الهجوم أسفر عن 36 جريحاً بينهم مدنيان حالتهما ليست خطرة لكنّ ثلاثة من العسكريين الجرحى هم بحالة حرجة.

وتوجّه الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إلى مكان الهجوم "للإشراف مباشرة على الوضع".

وأصدرت وزارة الدفاع بياناً قالت فيه إنّه قرابة الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء تسلّل شخصان على متن شاحنة تويوتا صغيرة بيضاء إلى القاعدة العسكرية بعدما أوهموا حرّاسها أنّهما موظّفان. وما أن أصبحت السيارة في الداخل حتّى فجّرا عبوّتين ناسفتين كانتا بداخلها.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عدداً من الجرحى وهم يُنقلون إلى عيادة بالقرب من موقع الانفجار.



