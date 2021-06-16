وصلت نيويورك إلى منعطف مهم في ظل جائحة كورونا اليوم الثلاثاء حيث أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو 
أن 70 % من البالغين في الولاية قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

  • نيويورك ترفع معظم قيود كورونا

وبهذه المناسبة، سيتم إضاءة معالم في الولاية باللون الأزرق والذهبي وستقام عروض الألعاب النارية في جميع أنحاء الولاية فيما يتم رفع غالبية القيود المتبقية.

  • نيويورك ترفع معظم قيود كورونا

وقال الحاكم خلال حدث احتفالي مليء بالمؤيدين والقادة العماليين في مركز التجارة العالمي واحد " تم اعتبارا من اليوم تخفيف تعليمات الولاية التي ثبتت صحتها، وجعلتنا نتجاوز هذه الجائحة، في قرار دخل حيز التنفيذ على 
الفور".