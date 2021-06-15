السيسي يدعو أمير قطر إلى زيارة مصر

القاهرة (الاتحاد)

سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.جاء ذلك على هامش استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أمس، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك خلال زيارته الحالية إلى قطر التي تعد الأولى لوزير خارجية مصري منذ 8 سنوات.وتضمنت رسالة الرئيس المصري الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه «بيان العُلا».

ونقل شكري خلال لقائه دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد حافظ إن أمير دولة قطر طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، معرباً عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين. وتناول اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية وما تضطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين. وأعاد سامح شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي.