السعودية: تنفيذ حكم الإعدام بمدان استهدف زعزعة الأمن والاستقرار

الرياض (وكالات)

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، أمس، بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمدينة الدمام شرقي السعودية، وذلك بعد إدانته باستهداف الأمن وإثارة الفتنة في البلاد.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن «مصطفى آل درويش (سعودي الجنسية) أقدم على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة، تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية، وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن».

وأضافت أنه قام مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن، وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف».

وبينت أن «سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم وبإحالته على المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور».

وأضافت أنه «تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني، أمس الثلاثاء، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية».

وقالت الداخلية السعودية «إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وإن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الاجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره».