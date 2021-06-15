المرصد السوري: الميليشيات الإيرانية تعزز تواجدها شرق حلب

دمشق (وكالات)

استقدمت الميليشيات الإيرانية في سوريا تعزيزات عسكرية إلى قاعدة بريف حلب بهدف محاصرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي البلاد، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان وذلك للمرة الثانية خلال 20 يوماً.

وأضاف المرصد أن «الميليشيات الموالية لإيران استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدتها الجديدة التي جرى إنشاؤها مؤخراً على تلة في قرية حبوبة بين الخفسة ومسكنة، مقابل مناطق نفوذ التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على الضفة الأخرى لنهر الفرات».

وضمت التعزيزات أسلحة وذخائر نقلت من غرب الفرات، فضلاً عن صواريخ أرض - أرض متوسطة المدى.

تأتي تلك التحركات فيما تتواصل أيضا عمليات التجنيد في ريف حلب الشرقي، بوتيرة ثابتة بقيادة ميليشيا «لواء فاطميون» الأفغاني مقابل إغراءات مالية وتقديم امتيازات لعدد من شبان المنطقة.

وارتفع، بحسب المرصد تعداد المجندين إلى نحو 985 منذ مطلع فبراير 2021 حتى الآن، فيما تركزت عمليات التجنيد التي تتم عبر عرابين ومكاتب تقدم بدلات مالية، في مناطق «مسكنة والسفيرة ودير حافر» وبلدات وقرى أخرى شرقي حلب.