«جبهة التحرير الوطني» تتصدر انتخابات البرلمان الجزائري

الجزائر (وكالات)

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أمس، فوز جبهة التحرير الوطني بمعظم مقاعد البرلمان في الانتخابات، التي جرت يوم السبت الماضي. وأوضحت اللجنة، أن «جبهة التحرير الوطني»، التي تعرف اختصاراً بـ«الأفلان» حصلت على 105 مقاعد، بينما نال «التجمع الوطني الديمقراطي» 57 مقعداً في البرلمان. وأكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أن الناخبين في البلاد عبروا عن أصواتهم بكل شفافية، مضيفة: إن نتائج الانتخابات البرلمانية حملت عدداً من التغيرات. وأوضح رئيس اللجنة، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، أن قرار رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، بحل البرلمان، كان تجسيداً لبرنامجه الانتخابي. وأضاف: إن البرلمان الجزائري يقوم على معايير مهنية وقانونية، مشيراً إلى أن النظام الانتخابي الجديد سمح بتعديل التمثيل الشعبي.

وقال: إن الناخب في الجزائر صار يصوت ويختار بكل حرية.