«الجامعة» تدعو إلى تشكيل تحالف إعلامي يهتم بالقضايا العربية

أحمد شعبان (القاهرة)

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تشكيل تحالف إعلامي عربي يمكن أن يقوم بدور مهم في كثير من القضايا وفي مقدمتها نصرة القضية الفلسطينية والوضع في لبنان وسوريا واليمن، وكل القضايا العربية التي تتطلب خطاباً إعلامياً موحداً.

كما دعت الجامعة خلال انعقاد الدورة العادية (13) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية حضوريًا، للتحضير للدورة الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، إلى اعتماد مُقترح قدمته دولة العراق لتنظيم الخطاب الديني في الإعلام العربي بحيث يجري العمل على نزع خطاب الكراهية والحقد.

وأعلن السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، أن الأمانة العامة للجامعة تقدمت بمبادرة حول تعامل الإعلام العربي مع تداعيات جائحة «كورونا» حيث تدارستها اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وهي معروضة على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وأضاف أن هذا الوضع الاستثنائي للجائحة يتطلب وقفة تأمل من حيث استنتاج خلاصات التجارب الوطنية في التعامل مع هذه الأزمة على المستويات الصحية والاجتماعية والنفسية، ومن حيث الحاجة الماسة لمسايرة الإعلام العربي لضرورات التطور الهيكلي والتحول الرقمي، وبما يؤهل الفاعلين الإعلاميين على امتداد وطننا العربي.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تظل من أهم أولويات مجلس وزراء الإعلام انسجاماً مع المحددات الثابتة وقرارات الجامعة العربية الداعمة للحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وقال إن الأمانة العامة حرصت على الاستعداد الكامل للتعاون مع مجلس وزراء الإعلام العرب لوضع الآليات الضرورية لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية، وتحديث خطة التحرك الإعلامي بالخارج باعتبار كل منهما أداتين مرجعيتين لهذا التوجه التضامني الراسخ مع القضية الفلسطينية إضافة إلى أهدافهما الأخرى المتمثلة في محاربة الإرهاب ونزعات التطرف، وتحسين الصورة العربية لدى الآخر.

من جانبه أشاد رئيس وفد العراق مجاهد أبو الهيل الذي ترأس اجتماع الدورة الحالية الـ13 للمكتب التنفيذي، بقدرات الدول العربية في التعامل مع التحديات الأخيرة مثل جائحة «كورونا» ومكافحة الإرهاب، مؤكداً أهمية تنظيم مواثيق الإعلام العربية لضمان حماية السلم الأهلي وعدم التحريض على العنف، مشيراً إلى أنه هناك بعض القضايا المحورية التي تحتاج إلى وقفة عربية موحدة.

ودعا ماجد القصبي وزير الإعلام السعودي رئيس الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب إلى تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية بهدف التصدي إعلاميًا لجائحة «كورونا» وتداعياتها، على أن يتم تشكيل فريق عمل إعلامي عربي لهذا العمل، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في دحض الإشاعات التي يتم ترويجها حول لقاحات «كورونا» بأنواعها المختلفة.

ولفت القصبي إلى أهمية التحدي الذي مثلته جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أنه من هذا المُنطلق جاء قرار الرياض على اقتصار الحج هذا العام على عدد محدود من المواطنين والمقيمين بالمملكة، حرصًا على منع انتشار الفيروس، معرباً عن الاستعداد لدعم أي عمل أو جهد يسهم في تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك.