مصر.. حقيقة إخلاء سبيل مرشح رئاسي سابق

شعبان بلال (القاهرة)

كشفت النيابة العامة المصرية عن حقيقة إخلاء المرشح الرئاسي سابقاً الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والمتهم على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب.

وأكدت النيابة العامة المصرية أن المتهم لا يزال محبوساً على ذمة قضايا أخرى، نافية إخلاء سبيله.

وتسبب إعلان المحامي أحمد أبو العلا ماضي، محامي "أبو الفتوح"، في حالة من الجدل بعد أن أكد إخلاء سبيل موكله في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمحبوس على ذمتها احتياطياً 3 سنوات و4 أشهر.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن جهات التحقيق قررت تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية الأخرى رقم 1781 لسنة 2019.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على عدد من المتهمين في القضية التي تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر في هذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني المصري عن تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.