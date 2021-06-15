إسرائيل تلغي وضع الكمامات في الأماكن المغلقة

أبلغت إسرائيل مواطنيها أنه يمكنهم التوقف عن وضع الكمامات في الأماكن المغلقة اليوم الثلاثاء، منهية بذلك أحد القيود الأخيرة الباقية مع استمرار تراجع الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 على الرغم من تباطؤ حملة التطعيم بعد معدل قياسي.

وذهب التلاميذ إلى المدارس والكبار إلى العمل بدون كمامات لأول مرة منذ أكثر من عام. وأصبح وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة غير إلزامي في إسرائيل منذ أبريل.

وتلقى نحو 55 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعة التطعيم كاملة ضد المرض، وهي نسبة لم تتغير إلى حد كبير بعد توسيع نطاق التطعيم هذا الشهر ليشمل الفئة العمرية بين 12 و15 عاما.

وكشفت بيانات وزارة الصحة أن إسرائيل لم تسجل هذا الشهر وفيات بمرض كوفيد-19 أو سجلت وفاة واحدة يوميا.

وانخفضت الإصابات الجديدة على نحو مطرد لكن طفيف بعد تراجع كبير في فبراير ومارس.

وقالت الوزارة إن الكمامات لا تزال إلزامية لمن لم يحصلوا على التطعيم أو العاملين في المنشآت الطبية أو المتجهين إلى الحجر الصحي أو الركاب على متن الرحلات التجارية.