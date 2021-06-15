بكين: لا وجود لمستوى إشعاعي "غير طبيعي" حول محطة تايشان

قالت بكين، اليوم الثلاثاء إنه لم يطرأ أي تغيير على مستويات الإشعاع في محطة تايشان للطاقة النووية في جنوب الصين، بعد أن قالت شركة التشغيل الفرنسية إنها تعمل على حل مشكلة مرتبطة بتراكم الغازات داخل مفاعل فيها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان "لا يوجد ما هو غير طبيعي في مستويات الإشعاع حول محطة الطاقة النووية، والسلامة مضمونة".