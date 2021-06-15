بايدن يلتقي أبرز مسؤولي الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن أبرز مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في محاولة لوضع

أهداف مشتركة للتحديات العالمية مثل الجائحة، والموقف من الصين.

وستستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، بايدن في بروكسل، لبدء التعامل مع جدول أعمال حافل لمحادثاتهم.

ومن المتوقع أن يستعرض جزء كبير من الاجتماع إعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي .

وحتى الآن كانت القضايا التجارية سببا فى توتر كبير بين الشريكين. ولكن وفقا لمسؤول بالاتحاد الاوروبى فإن اليوم الثلاثاء قد يشهد انفراجة.

ومنذ 16 عاما، دخل الحلفاء في نزاعات حول الرسوم الجمركية المتبادلة على جبهات مختلفة. ومع ذلك ، قال المسؤول بالاتحاد الأوروبي إن أحد الخلافات التجارية يمكن أن تتم تنحيته بشكل شبه دائم.

وقال المسؤول إنه "من المرجح إلى حد ما" أن يوقع الجانبان على اتفاق متعدد السنوات لإلغاء جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بنزاع الطيران بينهما.

ويمكن أن يكون الجزء المحوري الآخر من مناقشتهم هو كيفية التعاون بشكل أفضل فيما يتعلق بجائحة كوفيد 19.



