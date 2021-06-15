الأمواج تجرف عشرات الجثث على ساحل اليمن

عدن (وكالات)

أكد مسؤول محلي، أن الأمواج جرفت عشرات الجثث، أمس، على ساحل منطقة رأس العارة اليمنية المطلّة على البحر الأحمر، بعد غرق قارب يشتبه بأنه كان يقل مهاجرين.

وأشار المسؤول وصيادون، إلى انتشال نحو 70 جثة تعود لمهاجرين كانوا يحاولون على ما يبدو بلوغ البلد الذي تمزّقه الحرب قبل أن يغرق قاربهم وعلى متنه نحو 200 شخص.

وأضاف: إنّ القارب، الذي كان يقل هؤلاء انقلب قبل يومين، وكان يحمل على متنه بين 160 إلى 200 شخص، من دون أن يتّضح مصير المهاجرين الآخرين.

من جهته، قال أحد الصيادين: «عثرنا على 25 جثة للمهاجرين، الذين غرقوا إثر غرق قارب كان يقل العشرات منهم نحو الشواطئ اليمنية». وأضاف صياد آخر: «شاهدنا الجثث تطفو في المياه على بعد 10 أميال من شاطئ رأس العارة». وأكّدت المنظمة الدولية للهجرة، غرق قارب في المنطقة، مشيرة إلى أنها تعمل على جمع معلومات عن الحادثة.

ووفقاً لإحصائيات المنظمة، وصل إلى اليمن خلال العام الجاري 5100 مهاجر، فيما بلغ عدد هؤلاء 35 ألفاً في 2020، و127 ألفاً في 2019 قبل تفشي فيروس «كورونا».

وغالباً ما تعيد المنظمة مهاجرين إلى بلدانهم. وقالت في أبريل: إنّ أكثر من 32 ألف مهاجر، معظمهم من إثيوبيا، لا يزالون عالقين في اليمن. وقال سكان في رأس العارة: إن الأمواج جرفت الجثث فجر أمس. وقال المسؤول المحلي: إن قارباً غرق على بعد نحو 18 ميلاً بحرياً قبالة ساحل المخا.