الإرياني: «الانقلابيون» يسممون عقول النشء بمناهج إيرانية

عدن (وكالات)

استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، التحركات الاستفزازية للنظام الإيراني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات «الحوثي» الانقلابية.

وأوضح أن الضابط في فيلق «القدس» الإرهابي، المدعو حسن إيرلو، يواصل التحرك في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، ومناطق سيطرة ميليشيات «الحوثي» كحاكم فعلي، يزور المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس، ويشرف على مخرجات المراكز الصيفية، وتحريف المناهج في مختلف المراحل الدراسية، وتجريف الهوية اليمنية والعربية. وأشار الإرياني إلى أن ‏زيارة المدعو إيرلو لعدد من كليات جامعة صنعاء، تأتي ضمن المخطط الإيراني، الذي تنفذه ميليشيات «الحوثي» لتسميم عقول النشء والشباب، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية الدخيلة على بلادنا، والمستوردة من إيران، ومسخ هويتهم الوطنية والعربية، وتحويلهم إلى أدوات لقتل اليمنيين، واستهداف الجوار، وتهديد المصالح الدولية.