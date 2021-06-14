ميركل تؤكد أهمية رؤية 2030 الجديدة

بروكسل (وكالات)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن إعادة صياغة الرؤية الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ستقدم إسهاماً مهماً في التعامل المستقبلي مع التحديات الأمنية التي يواجهها الحلف.

وقالت ميركل في بروكسل: «إن رؤية الناتو 2030 تعطي إجابة عن كل التحديات التي تواجهنا، وأنا أدعم نية إعداد رؤية استراتيجية جديدة تحدد التحديات، بشكل واضح، وكذلك ردود أفعال (الناتو)».

ورؤية الحلف الحالية سارية منذ عام 2010، وكانت دول «الناتو» أعربت في هذه الرؤية عن أملها في انتهاء زمن التوترات الكبيرة، لكن تلا ذلك تطورات جديدة، ويسعى الحلف في رؤيته الجديدة إلى تحديد كيفية التعامل مع هذه التطورات.