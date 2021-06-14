لقاح «نوفافاكس» الأميركي يحقق فاعلية 93 %

واشنطن (وكالات)

أعلنت شركة «نوفافاكس» الأميركية، أمس، بيانات المرحلة الأخيرة من تجربتها في الولايات المتحدة على لقاح «كوفيد-19»، والتي تظهر فاعلية بنسبة 93 في المئة ضد مجموعة متنوعة من سلالات الفيروس.

وأوضحت الشركة أن الدراسة، التي أُجريت على قرابة 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة والمكسيك، تضع «نوفافاكس» على المسار لتقديم طلب للحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ للقاح في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في الربع الثالث من عام 2021.

وأضافت «نوفافاكس»، أن لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19»، القائم على البروتين، كان فعالاً بنسبة تزيد على 93 في المئة مع السلالات السائدة من «كوفيد-19»، والتي كانت مصدر قلق للعلماء ومسؤولي الصحة العامة. وتطوير اللقاحات القائمة على البروتين طريقة تقليدية تعتمد على استخدام أجزاء من الفيروس لتحفيز الاستجابة المناعية.

وقالت الشركة: إنه خلال التجربة السريرية، أصبحت السلالة «بي.7.1.1» من الفيروس، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، أكثر السلالات انتشاراً في الولايات المتحدة. وقال جريجوري جلين رئيس قسم الأبحاث والتطوير في «نوفافاكس»: إنها رصدت أيضاً سلالات من «كوفيد-19» ظهرت لأول مرة في البرازيل وجنوب أفريقيا والهند بين المشاركين في التجربة. وأضاف: إن اللقاح كان فعالاً بنسبة 91 في المئة بين المتطوعين من المعرضين لخطر العدوى الشديدة.