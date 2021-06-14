بايدن يدلي بتصريحات حول العلاقات مع روسيا

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، بتصريحات حول علاقات بلاده مع روسيا قبل يومين من القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي في ختام قمة مع زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، «لا نسعى إلى نزاع مع روسيا، لكننا سنرد إذا واصلت روسيا أنشطتها».وأضاف «إننا نواجه أزمة صحية عالمية مرة واحدة في القرن في نفس الوقت الذي تتعرض فيه القيم... لضغوط متزايدة على الصعيدين الداخلي والخارجي».

وأوضح بايدن أنه سيبلغ نظيره الروسي، خلال لقائهما المرتقب، في جنيف ما هي «خطوطه الحمراء».

ووصف بايدن، الرئيس بوتين بأنه رجل «ذكي» و«صلب».

وأكد الرئيس الأميركي أن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني إذا حصلت ستكون «مأساة».