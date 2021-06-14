جونسون يخطط لإرجاء رفع قيود مكافحة كورونا

ذكرت تقارير اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستعد للإعلان عن إرجاء خطته لرفع جميع القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، في ظل مخاوف بشأن ارتفاع سريع في حالات الاصابة بفيروس كورونا، مما قد يمثل ضغطا على المستشفيات.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع حالات الاصابة بالسلالة دلتا من الفيروس، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، دفع جونسون وفريقه لإعادة التفكير في خطتهم لانهاء قواعد التباعد الاجتماعي في 21 يونيو الجاري.

ويتوقع المسؤولون الآن أن يعلن جونسون عن إرجاء رفع القيود لمدة أربعة أسابيع مساء اليوم.

وقال مسؤول إنه ربما يكون هناك بعض التخفيف للقيود المفروضة على حفلات الزفاف والفعاليات الرياضية الكبرى.