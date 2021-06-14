الهند تسجل 3921 حالة وفاة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الاثنين تسجيل 70421 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ 31 مارس.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.51 مليون إصابة في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 374305 بعد تسجيل 3921 وفاة خلال الليل.