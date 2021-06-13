السعودية: أولوية الحج لمن لم يسبق له أداء الفريضة

الرياض (وكالات)

نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية: «أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة، وهي: محصن، ومحصن بجرعة واحدة، ومحصن متعاف، والخلو من الأمراض المزمنة».

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة تسجيل الراغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم «مع عصبة النساء». وأشارت الوزارة إلى أن الفرز يتم بناءً على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية، والأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، مع مراعاة الفئات العمرية، وشراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنباً للإلغاء.