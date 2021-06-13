الأردن: بدء محاكمة الموقوفين بقضية «الفتنة»

جمال إبراهيم (عمان)

تبدأ الأسبوع المقبل في عمان محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن»، بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على القرار الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة، المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وأوضحت أنه سيجري إبلاغ المتهمين بلائحة الاتهام، بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها، للبدء بإجراءات المحاكمة.

ونقلت وكالة «بترا» عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله: إنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.