الكويت: الهجمات «الحوثية» تهديد مباشر للأمن الخليجي

الكويت (وكالات)

جدد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس، إدانة واستنكار الكويت للهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيات «الحوثية» على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تعتبر تهديداً مباشراً للأمن القومي الخليجي والعربي، مؤكداً موقف الكويت الثابت والداعم لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك، خلال استقباله، في ديوان عام وزارة الخارجية، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت.

وأكد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التزام دولة الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن، وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه، ومساندتها للجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة اليمنية، مشدداً على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام في اليمن، والمرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد دعم دولة الكويت للإجراءات والجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.