مقتل 3 جنود بكمين شمال ساحل العاج

أبيدجان (رويترز)

ذكرت وزارة الدفاع في ساحل العاج في بيان، أمس، أن 3 جنود قتلوا أثناء قيامهم بدورية قرب الحدود مع بوركينا فاسو، عندما اصطدمت إحدى سيارات الدورية بعبوة ناسفة بدائية الصنع، وتعرض الرتل لكمين.

كان الجنود في مهمة استطلاع، أمس الأول، قرب بلدة تيهيني بشمال شرق البلاد، عندما سقطوا ضحايا ما وصفته الوزارة بهجوم مركب.

وذكرت الوزارة، في البيان، أن 4 جنود آخرين أصيبوا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم، لكن سبق أن اتهمت السلطات متطرفين بشن هجمات في المنطقة. وتنشط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في جارتي ساحل العاج الشماليتين، مالي وبوركينا فاسو، وقامت تلك الجماعات بعمليات اختراق للحدود جنوباً.