تشييع عائلة مسلمة قُتلت دهساً بكندا

لندن (أ ف ب)

شُيّعت في مدينة لندن، بمقاطعة أونتاريو الكندية، عائلة مسلمة قتل 4 من أفرادها في عملية دهس متعمدة سببت صدمة في البلاد، ووصفها رئيس الحكومة جاستن ترودو بالإرهابية.

وقُتل 4 من أفراد عائلة أفضل ذات الأصول الباكستانية، وهما زوجان وابنتهما وجدتها، بينما كانوا يتنزهون قرب منزلهم في مدينة لندن، الأحد الماضي، عندما أقدم شاب، يبلغ من العمر 20 عاماً، على دهسهم بسيارة «بيك-آب» كان يقودها.

ونجا نجل آخر للزوجين يدعى فايز، يبلغ تسع سنوات، لكنه أصيب بجروح خطيرة.

وحضر مئات من الأشخاص في ساحة كبيرة مخصصة للسيارات، وملعب لكرة القدم مجاور لمركز إسلامي مراسم عامة في الهواء الطلق، أمام التوابيت الأربعة، التي لفت بالعلم الكندي.

وقال السفير الباكستاني رضا بشير طرار في كلمة مقتضبة: «إن لف نعوشهم بالعلم الكندي الجميل دليل على أن الأمة الكندية بأكملها معهم».

وبثت القنوات التلفزيونية الكندية الكبرى الحفل مباشرة. وبعد الصلاة على أرواحهم انطلق الموكب إلى المقبرة الإسلامية لدفن سلمان أفضل، البالغ 46 عاماً، وزوجته مديحة (44 عاماً) وابنتهما يمنى (15 عاماً) وجدتها طلعت (74 عاماً). وهز مقتلهم المسلمين في كندا.

وقال علي إسلام أحد أقرباء مديحة سلمان: «لسنا وحدنا في ألمنا»، مشدداً على أن ما لحق الهجوم من انفعالات ورسائل التعزية التي جاءت من كل الجهات «تشكل خطوة أولى في إيجاد طريق نحو التعافي».

ودان رئيس الوزراء جاستن ترودو الهجوم الذي وصفه بـ«الإرهابي»، معتبراً أنه ارتكب «بدافع الكراهية». ووعد خصوصاً بتكثيف مكافحة الجماعات المتطرفة.