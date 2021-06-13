بايدن يتحدث عن قمته المرتقبة مع بوتين

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، عن قمته المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتعهد بايدن أمام الصحفيين، في ختام قمة دول مجموعة السبع في بريطانيا، بأن يكون «واضحاً جداً» مع بوتين في شأن الخلافات بين بلديهما.

وأضاف الرئيس الأميركي أن بوتين كان محقاً في قوله إن العلاقات بين بلديهما تدهورت.

وقال «اسمحوا لي أن أوضح أنه على حق. لقد تدهورت، ويعتمد الأمر على كيفية تصرفه بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما لم يفعله في كثير من الحالات».

ودافع بايدن عن قراره عدم الظهور علنا إلى جانب بوتين خلال اجتماعهما المرتقب الأربعاء في جنيف قائلا إن الأمر «ليس سباقا بشأن من يستطيع القيام بأداء أفضل في مؤتمر صحفي نحاول خلاله أن يحرج أحدنا الآخر. الأمر يتعلق بتوضيح موقفي بدرجة كبيرة بشأن ماهية شروط تحسين العلاقة مع روسيا. لا نسعى إلى نزاع».

وأوضح الرئيس الأميركي أنه ينبغي لأميركا أن تعمل سوياً مع روسيا بشأن ليبيا.

وأكد بايدن أن الدفاع عن شركاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو «واجب مقدّس».