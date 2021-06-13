مجموعة السبع تتعهد بتوفير لقاحات كورونا لدول فقيرة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أن مجموعة السبع تعهدت بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

جاء ذلك خلال القمة التي عقدها، في بريطانيا، قادة المجموعة المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة، إن المجموعة تدعم جهود إقامة نظام ضريبي عالمي «أكثر عدالة».

وأضاف أن المجموعة تسعى لتسريع التصدي للتغير المناخ. وفي هذا الصدد، جاء في البيان الختامي للقمة إن مجموعة السبع تتعهّد بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف بحلول 2030.