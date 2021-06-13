العملة اللبنانية تهوي لمستوى جديد وسط استمرار الأزمة السياسية

هوت العملة اللبنانية لتنزل مسجلة سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولار الأميركي، اليوم الأحد، مع استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقال متعاملون في السوق إنه يجري تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 15 ألفا و150 ليرة للدولار الواحد، لتفقد نحو 90 بالمئة من قيمتها أواخر 2019، حين اندلعت الأزمة المالية والاقتصادية.

ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

كانت المرة السابقة التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفا مقابل الدولار في مارس الماضي، واندلعت حينها احتجاجات في شوارع لبنان لأكثر من أسبوع وسُدت الطرق بالإطارات المحترقة.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.

وترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقي من إمدادات طبية. ونظمت معظم الصيدليات إضرابا ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير بينما تثير ساعات الانتظار في صفوف للتزود بالبنزين غضب سائقي السيارات مما أدى لوقوع مشاجرات.

وتتزامن الأزمة الاقتصادية مع أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة.

وكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر الماضي. لكن خلافات حالت حتى الآن دون ذلك. وتستمر الحكومة السابقة كحكومة تسيير أعمال عقب استقالتها إثر انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.