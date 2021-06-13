بدء استقبال طلبات أداء الحج إلكترونيًا

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اليوم عن بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء الحج لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني.

ويستمر التسجيل لـ10 أيام، ويمكن للراغب في تأدية الركن الخامس الاختيار من بين 3 باقات لتأدية النسك خلال عملية الحجز إلكترونياً.

وكشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية،أمس أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل لأداء مناسك حج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك ابتداءً من الساعة 1:00 مساء اليوم، ويستمر حتى الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح خلال كامل الفترة، ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة المقبل 18 يونيو الموافق 15 ذو القعدة.

وكانت الوزارة قد أعلنت قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، مشددة على أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح.

