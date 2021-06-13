بايدن يحتسي الشاي مع الملكة إليزابيث في قصر ويندسور

سيحتسي الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل الشاي مع الملكة إليزابيث في قلعة وندسور اليوم الأحد في نهاية قمة مجموعة السبع، فيما يختتم الرئيس الأميركي زيارة بريطانيا في أول جولة دولية منذ توليه منصبه.

وستستقبل ملكة بريطانيا (95 عاما) بايدن وزوجته في باحة القلعة، منزل العائلة المالكة منذ ما يقرب من ألف عام، حيث قضت معظم وقتها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال قصر بكنجهام إنهما بعد وصولهما سيقوم حرس الشرف بإلقاء التحية الملكية وسيتم عزف النشيد الوطني الأميركي.

والتقت الملكة بالفعل مع بايدن وزوجته خلال زيارتهما لبريطانيا عندما استضافت حفل استقبال لقادة مجموعة السبع وزوجاتهم مساء الجمعة في كورنوال على الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا حيث عقدت القمة.

وقالت جيل بايدن بعد وصولهما إلى بريطانيا يوم الخميس "اتطلع أنا وجو للقاء الملكة... هذا جزء مثير من زيارتنا".

وبرغم رحيل الأمير فيليب زوج الملكة عن عمر 99 عاما في أبريل بعد زواج دام لأكثر من 70 عاما فقد أظهرت الملكة عزمها على الاستمرار في مهامها الرسمية خلال قمة مجموعة السبع.