الصحة السعودية: التحصين شرط لأداء المناسك.. ومنع مصابي الأمراض المزمنة

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أنه يشترط على الحاج الراغب بأداء المناسك أن يكون محصّنا بجرعتين أو بجرعة واحدة وأتم على الأقل أسبوعين من التطعيم بالجرعة، أو يكون محصّنا متعافياً، ويجب أن يكون الجميع بصحة ولا يعانون من أمراض مزمنة حتى نضمن أن يكون الحج آمنا وبسلامة عالية. بحسب "عكاظ"

جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر التواصل الحكومي الخاص بالحج، مؤكدا حرص المملكة العربية السعودية على سلامة كافة الحجاج، وأن البروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة لتمكين حجاج هذا العام شملت الفئات العمرية من 18 - 65 عاما.

وأضاف الربيعة أن المملكة عملت من خلال هيئة الصحة العامة ومركز طب الحشود على تطوير بروتوكولات خاصة بالحج «لذلك نحن حريصون على أن يكون الحجاج في وضع آمن وبسلامة عالية، فالمملكة تمتلك خبرات واسعة في التعامل مع الأوبئة وسلامة الحجاج وأن يعودوا إلى ديارهم ومنازلهم بسلامة وعافية».